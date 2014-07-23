Сайт не умеет делать дискрипшен и тайтл.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок237 просмотров

Есть сайт сделанный на "Собственной CMS" в админке отсутствует возможность ввода Description и title постраничо.

Называние сайта и доступ после знакомства))

11 лет назад
ibsnru
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
11 лет назад
$61
5 дней
Работа была выполнена в полном объёме. Не была принята должным образом по той причине, что "заказчик" был уволен с того места работы, откуда он руководил мной. Сократили. Всё остальное - инсинуации, манипулирование терминами, обстоятельствами, причинно-следственными связями. Видимо, некое неудовлетворение своей жизнью вообще побудило Вениамина написать отзыв уже спустя пол-года.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
11 лет назад