Сайт не умеет делать дискрипшен и тайтл.

Работа была выполнена в полном объёме. Не была принята должным образом по той причине, что "заказчик" был уволен с того места работы, откуда он руководил мной. Сократили. Всё остальное - инсинуации, манипулирование терминами, обстоятельствами, причинно-следственными связями. Видимо, некое неудовлетворение своей жизнью вообще побудило Вениамина написать отзыв уже спустя пол-года.