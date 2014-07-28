Установить и настроить форум

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок176 просмотров

Необходимо установить и настроить форум (бесплатный).

Внести небольшие изменения в оформление - подогнать под стилистику сайта, возможно оформить немного шапку сайта.

11 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$40
1 день
Отличная работа. Учтены все пожелания в процессе работы. Всегда на связи. Рекомендую.
Работать с Андреем комфортно! Он очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад