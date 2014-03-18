andrey_serg

Добрый день! Необходимо разработать магазин на битриксе. Функционал в основном стандартный. Необходимо сделать мультиязычный сайт (на каждом языке скорее всего делать свою валюту), платежные системы. Готов обсудить по скайпу или телефону ...
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо установить и настроить форум (бесплатный). Внести небольшие изменения в оформление - подогнать под стилистику сайта, возможно оформить немного шапку сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать схемы, иллюстрации для сайта. Готов обсудить.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать красивые, продающие тексты для сайта. Необходимо учитывать СЕО. Ключевые слова имеются.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать схему проезда, примеры: http://iceberg-media.ru/wp-content/uploads/2012/10/f_4fb912270db29.jpg http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/ED/1043868.jpg http://www.gerinmos.ru/contacts/map3d.jpg3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить редизайн сайта. Разработать иллюстрации для некоторых страниц сайта, персонализировать определенные разделы. Тематика - разработка сайтов.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо составить семантическое ядро для сайта. Все подробности готов обсудить с кандидатами.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать красивые, продающие тексты для разделов сайта. Тематика – "разработка сайтов". Написать нужно с учетом ключевых слов (слова имеются). Готов ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется сео-специалист, который выполнит работы по сайту. Необходимо повысить количество целевых посетителей на сайте, повысить конверсию. Готов обсудить с кандидатами. Основные требования: - прозрачная и открытая работа с четким разделением оплаты ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать анимированную карту регионов России. При наведении на регион визуально выделять ее и некоторое описание краткое. Или на флэш, или при помощи скриптов, как более удобнее и надежнее. Готов обсудить более ...Анимация10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Необходимо написание текстов под miralinks. Готов обсудить более подробно.Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо выполнить работы по продвижению сайта. Основная цель - увеличение целевых посетителей на сайте.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо из пдф перевести информацию в html.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимо на сайте настроить корректную работу фотогалереи и разработать страницу с формой заявки. С нуля сайт переделывать не нужно, именно на действующем внести изменения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать рекламный баннер 728х90 в формате gif. Баннер должен быть анимированный, привлекать внимание. Плюсом будет, если есть опыт в рекламе и сможете предложить интересную идею реализации. Готов обсудить более детально. Указывайте ориентировочные цены.Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходима небольшая консультация, буквально пару вопросов. Необходимо проконсультироваться по смене главного зеркала, чтобы не навредить сайту. И Несколько вопросов по покупным ссылкам. В дополнение можем обсудить некоторые моменты по внутренней оптимизации. Необходимы ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать сайт на системе Битрикс с личным кабинетом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо немного поиграть с существующим дизайном сайта. Разместить немного снега, нового года. Если кто делал подобное - показывайте примеры. Готов обсудить.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо в одной части лого сделать анимацию. Можно новичкам, так как работа достаточно несложная и выполнить можно оперативно. Обсудить готов с кандидатом.Анимация11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо посмотреть сайт, указать ошибки и найти причину, по которой позиции не растут. Дать рекомендации по улучшению ситуации.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад