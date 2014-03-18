andrey_serg

Андрей andrey_serg

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание интернет-магазина на Битриксе

    $1000

    Добрый день! Необходимо разработать магазин на битриксе. Функционал в основном стандартный. Необходимо сделать мультиязычный сайт (на каждом языке скорее всего делать свою валюту), платежные системы. Готов обсудить по скайпу или телефону ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Схема проезда

    Необходимо сделать схему проезда, примеры: http://iceberg-media.ru/wp-content/uploads/2012/10/f_4fb912270db29.jpg http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/ED/1043868.jpg http://www.gerinmos.ru/contacts/map3d.jpg

    WordPress
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    Добрый день! Необходимо выполнить редизайн сайта. Разработать иллюстрации для некоторых страниц сайта, персонализировать определенные разделы. Тематика - разработка сайтов.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать продающие тексты

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать красивые, продающие тексты для разделов сайта. Тематика – "разработка сайтов". Написать нужно с учетом ключевых слов (слова имеются). Готов ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта, увеличение целевых посетителей

    Требуется сео-специалист, который выполнит работы по сайту. Необходимо повысить количество целевых посетителей на сайте, повысить конверсию. Готов обсудить с кандидатами. Основные требования: - прозрачная и открытая работа с четким разделением оплаты ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированная карта регионов России

    Необходимо сделать анимированную карту регионов России. При наведении на регион визуально выделять ее и некоторое описание краткое. Или на флэш, или при помощи скриптов, как более удобнее и надежнее. Готов обсудить более ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в сайт на UMI

    Добрый день! Необходимо на сайте настроить корректную работу фотогалереи и разработать страницу с формой заявки. С нуля сайт переделывать не нужно, именно на действующем внести изменения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер 728х90

    Необходимо разработать рекламный баннер 728х90 в формате gif. Баннер должен быть анимированный, привлекать внимание. Плюсом будет, если есть опыт в рекламе и сможете предложить интересную идею реализации. Готов обсудить более детально. Указывайте ориентировочные цены.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по СЕО

    Необходима небольшая консультация, буквально пару вопросов. Необходимо проконсультироваться по смене главного зеркала, чтобы не навредить сайту. И Несколько вопросов по покупным ссылкам. В дополнение можем обсудить некоторые моменты по внутренней оптимизации. Необходимы ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимировать часть логотипа

    Необходимо в одной части лого сделать анимацию. Можно новичкам, так как работа достаточно несложная и выполнить можно оперативно. Обсудить готов с кандидатом.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО-аудит сайта

    Добрый день! Необходимо посмотреть сайт, указать ошибки и найти причину, по которой позиции не растут. Дать рекомендации по улучшению ситуации.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка страницы
Был рад сотрудничеству!
Отличный верстальщик, приятный адекватный человек. Вся работа выполнена в срок и на достойном уровне. Были учтены многие пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$40
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить форум
Работать с Андреем комфортно! Он очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа. Учтены все пожелания в процессе работы. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта
Все отлично. Рекомендую!!!
+
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка html
HTML
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Отличный исполнитель! Сделал верстку на высоком уровне и быстрее, чем это требовалось. Отдельно хочется отметить, что всегда на связи в обговоренное время (в отличии от многих, у кого интернета нет, свет отключили и т.д.). Рекомендую к сотрудничеству как грамотного и ответственного специалиста!
Ответный отзыв
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Составить семантическое ядро
Интересное задание, заказчика рекомендую.
Отличный исполнитель! Результатом работы доволен, подробный отчет со всем пояснениями. Отдельно хочется отметить то, что Артем на протяжении всей работы проявлял инициативу, давал рекомендации. И конечно приятно, что предпочитает общаться голосом (в отличии от многих фрилансеров, которые боятся телефона и скайпа, как огня). Рекомендую, как ответственного и грамотного исполнителя! Будем работать дальше.
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