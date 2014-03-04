Разработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок134 просмотра

Необходимо разработать сайт на системе Битрикс с личным кабинетом.

11 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$300
4 дня
Отличный исполнитель! К работе подходит так, как будто для себя проект выполняет. Понимает всю задачу, которую необходимо решить. В процессе работы неоднократно давал советы, как лучше реализовать определенные моменты, что очень положительно сказалось на всем проекте. Рекомендую!
Приятно было работать! Заказчик весь проект сопровождал поддержкой как технической так и моральной!) Со всеми трудностями готов был мириться, разбираться и решать их вместе! надеюсь, проект получился взаимовыгодным!)

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад