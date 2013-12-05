Синхронизация двух ИМ

Нужно синхронизировать два ИМ, НО к первому (от туда нужно делать только переодическую выгрузку) есть только доступ к фойлам в формате CSV/XML второй на VirtueMart . Нужно будет так же осуществить добавление во второй магазин новых категорий в соответствие с названием товара. Срочно

Предпочтение будет отдано оптимальному соотношению цена-качество