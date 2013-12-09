Помочь нормализовать работу сайта. В настоящее время он блокирован. Хостинг-провайдер пишет:

"Уведомляем, что на Вашем аккаунте с логином

длительное выполнение запросов к базе данных MySQL с именем

Запросы к БД MySQL выполнялись более 10 секунд и использовали более 50%

мощности процессора. По этой причине доступ к Вашей БД был временно

приостановлен".

Более подробно в личку.