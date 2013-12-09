Нормализовать работу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки184 просмотра

Помочь нормализовать работу сайта. В настоящее время он блокирован. Хостинг-провайдер пишет:

"Уведомляем, что на Вашем аккаунте с логином

длительное выполнение запросов к базе данных MySQL с именем

Запросы к БД MySQL выполнялись более 10 секунд и использовали более 50%

мощности процессора. По этой причине доступ к Вашей БД был временно

приостановлен".

Более подробно в личку.

MySQL
11 лет назад
dmitryborisov
Дмитрий 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично. Детально расспросил о проблеме с базой данных, объяснил ее и быстро сделал. Рекомендую.
Приятно было работать с Дмитрием. Чётко поставил задачу, быстро и адекватно реагировал на мои запросы и рекомендации, оплатил в полном объёме и без проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад