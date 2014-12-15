Парсер flashscores + выборка и отправка на email.

НУЖЕН! скрипт php подключается каждые 15 минут к сайту http://m.flashscores.co.uk/?s=2 .Парсит отуда данные и запиисывает в таблицу MySql.

Вид таблицы: Чемпионат (страна, лига. Например Englad Primer Legue), минута игры(например 43'), счет.

Далее, делается выборка из базы. Ищется только Например: Englad Primer Legue первая половина матча завершена (Half Time) где счет равен 1-1. Если найдено 1 совпадение, то послать email вида Englad Primer Legue =1. Если найдено 2 совпадения то, соответствено, Englad Primer Legue =2 и.т.д. или Italia Seria A и France First Legue матчи в перерыве, где счет равен 0-1. После работы скрипта база Mysql очищается.

Пользователю необходима возможность редактировать фильтр по Лиге(чемпионату)(возможность выбора нескольких чемпионатов), и счету(1-1,0-1,0-1 и.т.д). Выборка ВСЕГДА! делается в перерыве футбольной встречи (Half Time)