Парсер flashscores + выборка и отправка на email.

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки182 просмотра

НУЖЕН! скрипт php подключается каждые 15 минут к сайту http://m.flashscores.co.uk/?s=2 .Парсит отуда данные и запиисывает в таблицу MySql.

Вид таблицы: Чемпионат (страна, лига. Например Englad Primer Legue), минута игры(например 43'), счет.

Далее, делается выборка из базы. Ищется только Например: Englad Primer Legue первая половина матча завершена (Half Time) где счет равен 1-1. Если найдено 1 совпадение, то послать email вида Englad Primer Legue =1. Если найдено 2 совпадения то, соответствено, Englad Primer Legue =2 и.т.д. или Italia Seria A и France First Legue матчи в перерыве, где счет равен 0-1. После работы скрипта база Mysql очищается.

Пользователю необходима возможность редактировать фильтр по Лиге(чемпионату)(возможность выбора нескольких чемпионатов), и счету(1-1,0-1,0-1 и.т.д). Выборка ВСЕГДА! делается в перерыве футбольной встречи (Half Time)

MySQLPHP
11 лет назад
Dronnie
Андрей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 минут назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо, за качественно выполненный заказ!
Задача была поставлена достаточно четко - Николай хорошо знает, что ему нужно, и умеет это донести до разработчика. Оплата была произведена сразу же по окончании краткого тестирования. Человек, приятный в общении. Всем рекомендую.

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PhpSoft
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17 лет в сервисе
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13 минут назад
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