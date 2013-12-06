Здравствуйте. Необходимо внести некоторые коррективы в формат вывода главной страницы сайта на wordpress. Необходимо, чтобы при формировании главной страницы в цикле(loop) проверялось наличие у каждой записи произвольного поля с именем ...
Доработать сайт на Wordpress
Сайт: shopforsales.ru
Не администрируются выводимые на страницах блоки, только ручками в редакторе шаблона.
Нужно сделать, чтобы ими можно было удобно управлять.
Также у нижних блоков, которые будут представлять собой пакеты продуктов добавить внизу кнопку 'Купить'. к которой нужно будет прикрутить удобный платежный агрегатор (его я дам).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Кратко если Проблема вот какая, у меня есть магазин, я создал статью (модуль покупал) она на сайте есть, но при клике на статью, открывается другая. парадокс заметил вот в чем, может совападение конечно, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Уже практически все сделано, только надо немного подлатать! 1. http://nametest01.info/ заполняем окна, далее вводим номер телефона 2. появляется окно "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона." 3. абоненту приходит смс "Отправьте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сделать программу парсинга товаров с сайта для последующего импорта в ЦСВи файл или прямо в базу сайта. Сайт http://www.mishaanmarketing.com/ Есть официальная договоренность о возможности скачивания материалов.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
необходимо подключить робокассу к сайту, сайт находится на WP но подключить робокассу надо будет к html странице с вас: цена, срокиВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание - писать только тем, кто делал сайт по окнам ПВХ - заказа СРОЧНЫЙ!!! - главная особенность, наличие 2 калькуляторов + 1 просто в виде формы Пример сайта: пласток . ру ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача: получать данные с сайта rzd.ru о наличии мест на поезда. Результат работы: 1. Примитивная страница html. На ней поля ввода Откуда, Куда, дата поездки. Календарь брать из стандартных стредств HTML5. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно подключить к новому сайту на OpenCart платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка. Жду ваши предложения с ценой. Оплата – любым способом после выполнения работы. Требуется только опытный специалист, прекрасно знающий эту ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработать скрипт счетчик посетителей он лайн для Wordpress. Дело в том, что человек при заходе на сайт должен видеть кол-во посетителей на данный момент.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад