Доработать сайт на Wordpress

Сайт: shopforsales.ru

Не администрируются выводимые на страницах блоки, только ручками в редакторе шаблона.

Нужно сделать, чтобы ими можно было удобно управлять.

Также у нижних блоков, которые будут представлять собой пакеты продуктов добавить внизу кнопку 'Купить'. к которой нужно будет прикрутить удобный платежный агрегатор (его я дам).