Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Сайт: shopforsales.ru

Не администрируются выводимые на страницах блоки, только ручками в редакторе шаблона.

Нужно сделать, чтобы ими можно было удобно управлять.

Также у нижних блоков, которые будут представлять собой пакеты продуктов добавить внизу кнопку 'Купить'. к которой нужно будет прикрутить удобный платежный агрегатор (его я дам).

WordPress
11 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Работой доволен, буду обращаться еще.
Вячеслав доступно изъясняется и точно знает. что ему нужно, приятный заказчик, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад