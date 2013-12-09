Правка шаблона.

Нужно сделатть правку шаблона на WP. В частности:

1. В месте вывода тайтла, вместо него вывести произвольное поле h1_forpages. Сделать это нужно для страниц и для записей

2. На странице рубрики в месте заголовка вывести произвольное поле h1_forcategory. Это произвольное поле я создал с помощью плагина Category Custom Fields, вы уже с ним работали и выводили его произвольное поле на другом сайте

3. На страницах рубрики вывести правый сайдбар, как это сделано на страницах записей и страниц

4. На странице рубрики только единожды вывести описание рубрики. Сейчас оно дублируется после каждой записи почему-то. Нужно это исправить.

5. Убрать h3 с заголовка модулей сайдбара и вместо этого воткнуть их в div, а также закрыть его в , стиль оформления должен сохраниться

6. В меню в сайдбаре, которое я вывожу на этом сайте через плагин Accordion Menu, а не стандартными методами – нужно убрать цикличность (вывести span-ом активный пункт), а также дописать старую или написать новую функцию для того чтобы закрыть все пункты в nofollow, кроме главной страницы. Как вы это делали для другого сайта, но там меню выводилось стандартными методами

7. Сделать код на страницах (обычная страница, страница записи, страница рубрики) валидным, чтобы они проходили валидацию на http://validator.w3.org/

8. На главной странице заголовок, а точнее зеленую плашку под ним нужно сделать во всю ширину сайта. Задать просто width=”1000px” у меня не получилось, его ограничивает вышестоящий див с классом the_content, у которого ширина 960px. Нужно сделать так чтобы дочерний див выходил за рамки отцовского.