!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...
Загрузить каталог на сайт (XML-выгрузки)
Необходимо выгрузить каталог с сайта http://gifts.ru/ на сайт aero-pak.ru/souvenirs.html
Описание содержимого выгрузок:
Экспорт содержит пять xml-файлов + файлы картинок:
1) содержит только описания товаров
2) содержит описания товаров и структуру каталога сайта gifts.ru
3) содержит информацию по наличию товара на складе
4) содержит структуру каталога с товарами
5) содержит структуру каталога без товаров
Обновление содержимого выгрузок производится не реже, чем раз в сутки.
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