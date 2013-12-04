Фотохостинг на django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Необходимо разработать фотохостинг с примерно следующим функционалом:

авторизация через соц.сети и самостоятельная авторизация в системе по е-mail;

гео.привязка – автоопределение региона (города) по IP-адресу пользователя;

фильтр контента по категориям (категория задается пользователем при загрузке), по географии (город, область, страна), по времени (неделя, месяц, год), и дате загрузки;

голосование (через лайки);

облако тэгов;

поиск по тегам, стемминг;

обмен сообщениями между пользователями в системе.

Система должна поддерживать

биллинг через мерчант-сервисы;

перепост фото в соц.сетях;

рассылку писем на электрону почту пользователя;

генерацию купонов (промо-код);

5 типов пользователей:

простой посетитель (просматривает контент, голосует),

зарегистрированный пользователь (просматривает контент, голосует, загружает собственный, обменивается сообщениями),

платный аккаунт (просматривает контент, голосует, загружает собственный, обменивается сообщениями),

партнер (отдельная авторизация на специальной странице – проверяет актуальность купонов, снимает актуальность купона в случае его реализации)

администратор (модерирует контент – подписи, бан фото; бан пользователей – временная блокировка возможности загружать контент и обмениваться сообщениями, модерирует рекламные баннеры; запускает или прекращает генерацию купонов).

Предусмотреть в перспективе,

i18n;

соответственно, предусмотреть возможность назначения разных мерчант-сервисов пользователям разных регионов.;

выделение поддоменов, для назначения поддомену, соответствующего ему региона в поисковиках.

Верстка обсуждается отдельно. Ждем вопросы, примерную стоимость и сроки реализации проекта в Вашем исполнении. Спасиб.

Django
11 лет назад
bant_05
Антон 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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