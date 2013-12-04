Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP

Готовый дизайн и html имеется

необходим человек именно с опытом, чтобы не надо было бы разбираться в основах (на данный момент внешний вид только панели партнеров)

просьба оставлять свои предложения и примеры работ