Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP

Готовый дизайн и html имеется

необходим человек именно с опытом, чтобы не надо было бы разбираться в основах (на данный момент внешний вид только панели партнеров)

просьба оставлять свои предложения и примеры работ

HTMLPHP
11 лет назад
readweb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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