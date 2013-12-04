В компанию ООО "Кирана" Требуются сотрудники: ПРОГРАММИСТ Обязанности: - Установка сайтов на движок (NetCat) - Выполнение работ по Тех. Поддержке сайтов. - Программирование компонентов - Разработка нестандартного функционала. ...
Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork
Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP
Готовый дизайн и html имеется
необходим человек именно с опытом, чтобы не надо было бы разбираться в основах (на данный момент внешний вид только панели партнеров)
просьба оставлять свои предложения и примеры работ
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