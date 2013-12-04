Нужна помощь в доработке интернет- проекта на самописном движке. Дорабатываются определенные функции - подробно о них будем говорить в том случае если нам подойдут знания и опыт программиста. Править код программиста нам не ...
Настроить VDS на timeweb под работу сайта
Сейчас.
1. Нет коннекта 1с и сайта.
2. База вылетает, приходится перегружать сервер.
3. Иногда нельзя подключиться к серверу по фтп
4. С памятью твориться что-то непонятное. На сервере 1гб памяти и вся она чем-то занята. (Нужно освободить память или дать рекомендации)
5. Ошибки
'-', '-')
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
Error! mysql_connect('-', '-', '-')
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Заявки фрилансеров
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