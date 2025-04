Настроить VDS на timeweb под работу сайта

Сейчас.

1. Нет коннекта 1с и сайта.

2. База вылетает, приходится перегружать сервер.

3. Иногда нельзя подключиться к серверу по фтп

4. С памятью твориться что-то непонятное. На сервере 1гб памяти и вся она чем-то занята. (Нужно освободить память или дать рекомендации)

5. Ошибки

'-', '-')

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)

Error! mysql_connect('-', '-', '-')

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)