Настроить VDS на timeweb под работу сайта

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Сейчас.

1. Нет коннекта 1с и сайта.

2. База вылетает, приходится перегружать сервер.

3. Иногда нельзя подключиться к серверу по фтп

4. С памятью твориться что-то непонятное. На сервере 1гб памяти и вся она чем-то занята. (Нужно освободить память или дать рекомендации)

5. Ошибки

'-', '-')

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)

Error! mysql_connect('-', '-', '-')

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

MySQL
11 лет назад
5078417
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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