WebAsyst ShopScript v4 - нужны доработки

День добрый.

Требуется доработка WebAsyst ShopScript v4.

1. Нужен модуль — 2 цены у товара (для физ и юр лиц).

2. разделить раздел регистрации на две вкладки - для физлиц и для юрлиц с разным набором полей.

3. доработка выписки счета ( в зависимости от формы налогообложения юрлица - выводится одни или другие реквизиты в счете ).

Сроки как обычно - вчера.

Наиболее срочен п.1

Бюджет- до 4000 руб.

Итак, по порядку...

1. В карточке товара пользователь видит 2 цены, нажимает кнопку - Купить, переходит в корзину.

2. В корзине он видит обе цены на товар. Выбирает форму оплаты - наличным или безналичным способом, нажимает кнопку "пересчитать" - получает нужную стоимость итого. Жмет "оформить заказ". Переходит на регистрацию.

3. Можно сделать селектом - выбор физ или юр лицо. В зависимости от этого - регистрация имеет разный набор полей.

4. На картинке этого нет - у юрлица есть еще селект для выбора формы налогообложения. В зависимости от выбора - в счете выдаются разные реквизиты предприятия. Т.е. если выбрал упрощенку - счет от одной организации, НДС не выделяется. Если ЕНВД - от другой, плюс - выделяется НДС в сумме счета.