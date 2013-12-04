Нужна помощь в доработке интернет- проекта на самописном движке. Дорабатываются определенные функции - подробно о них будем говорить в том случае если нам подойдут знания и опыт программиста. Править код программиста нам не ...
WebAsyst ShopScript v4 - нужны доработки
День добрый.
Требуется доработка WebAsyst ShopScript v4.
1. Нужен модуль — 2 цены у товара (для физ и юр лиц).
2. разделить раздел регистрации на две вкладки - для физлиц и для юрлиц с разным набором полей.
3. доработка выписки счета ( в зависимости от формы налогообложения юрлица - выводится одни или другие реквизиты в счете ).
Сроки как обычно - вчера.
Наиболее срочен п.1
Бюджет- до 4000 руб.
Итак, по порядку...
1. В карточке товара пользователь видит 2 цены, нажимает кнопку - Купить, переходит в корзину.
2. В корзине он видит обе цены на товар. Выбирает форму оплаты - наличным или безналичным способом, нажимает кнопку "пересчитать" - получает нужную стоимость итого. Жмет "оформить заказ". Переходит на регистрацию.
3. Можно сделать селектом - выбор физ или юр лицо. В зависимости от этого - регистрация имеет разный набор полей.
4. На картинке этого нет - у юрлица есть еще селект для выбора формы налогообложения. В зависимости от выбора - в счете выдаются разные реквизиты предприятия. Т.е. если выбрал упрощенку - счет от одной организации, НДС не выделяется. Если ЕНВД - от другой, плюс - выделяется НДС в сумме счета.
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