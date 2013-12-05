Нужна помощь в доработке самописного проекта

Нужна помощь в доработке интернет- проекта на самописном движке. Дорабатываются определенные функции - подробно о них будем говорить в том случае если нам подойдут знания и опыт программиста.

Править код программиста нам не надо - есть готовая основная часть проекта, с которой все в порядке! Нам нужно доработать/ дописать некоторые функции.

Знания php 5.3 mysql kohana, js backbone bootstrap, svn