Получение ссылки на видео.

Нужно написать функцию или класс (как Вам удобнее) на PHP, которая принимает значение адреса URL видеоролика на video.mail.ru и на выходе возвращает ссылки на видео (по моему сейчас используется только два видео: среднее качество и высокое). Результат функции будет передаваться на скачивание в браузер пользователя, вводившего ссылку на видео. Короче, надо просто скачать видео ролики в разных форматах на компьютер. Мне нужна только функция. Я сам программирую и смогу ее дальше применить в скрипте. На сервисе мейла, по моему, генерируется какой-то ключ без которого не скачать видео, как он генерируется я не выяснил. Жду ваших предложений по цене и срокам.