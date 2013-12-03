Требуется спарсить товары с одного сайта на другой. Сайт на который будем парсить работает на OpenCart.
Получение ссылки на видео.
Нужно написать функцию или класс (как Вам удобнее) на PHP, которая принимает значение адреса URL видеоролика на video.mail.ru и на выходе возвращает ссылки на видео (по моему сейчас используется только два видео: среднее качество и высокое). Результат функции будет передаваться на скачивание в браузер пользователя, вводившего ссылку на видео. Короче, надо просто скачать видео ролики в разных форматах на компьютер. Мне нужна только функция. Я сам программирую и смогу ее дальше применить в скрипте. На сервисе мейла, по моему, генерируется какой-то ключ без которого не скачать видео, как он генерируется я не выяснил. Жду ваших предложений по цене и срокам.
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