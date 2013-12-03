Получение ссылки на видео.

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужно написать функцию или класс (как Вам удобнее) на PHP, которая принимает значение адреса URL видеоролика на video.mail.ru и на выходе возвращает ссылки на видео (по моему сейчас используется только два видео: среднее качество и высокое). Результат функции будет передаваться на скачивание в браузер пользователя, вводившего ссылку на видео. Короче, надо просто скачать видео ролики в разных форматах на компьютер. Мне нужна только функция. Я сам программирую и смогу ее дальше применить в скрипте. На сервисе мейла, по моему, генерируется какой-то ключ без которого не скачать видео, как он генерируется я не выяснил. Жду ваших предложений по цене и срокам.

PHP
11 лет назад
stasserov
Стас 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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