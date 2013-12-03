Web-опросник.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок131 просмотр

Необходимо опросить целевую аудиторию (менее 1000 человек) о качестве предоставляемых услуг.

Есть ТЗ, список вопросов, логотип.

Нужно создать web-опросник. По итогам – собрать статистику в pdf и xml.

Пишите ценник и ваши сроки.

11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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