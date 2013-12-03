Исправить версию сайта под Iphone

Необходимо проверить сайт на корректность отображения на всех устройствах. Есть явный баг на iPhone в Safari при клике на Контакты выводится форма обратной связи в модальном окне (Joomla).

Задача - проверить на устройствах (iOS и Android) и исправить ошибки.

Принимаются предложения по полной мобильной версии сайта. Адрес в приложении.