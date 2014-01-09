Слайдер на модх

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка89 просмотров

Приватный проект для Владимира, сделать слайдер в модх сайте

11 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Слайдер был сделан вовремя, решены конфликты с js скриптами. Рекомендую как обязательного исполнителя, доводящего проекты до успешного завершения.
Как всегда четкое задание и быстрая оплата. Ответственный и серьезный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад