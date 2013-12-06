В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax ...
Установка на выделенный сервер php скриптов
Есть сервер с Ubuntu, на нём есть php, mysql
Нужно:
1. Выставить права на запуск скриптов из папки www и правильно выставить владельца
2. Проверить требования конфигурации http://clientbase.ru/download/trebovaniya/ (php 5.3) Если чего-то не хватает доставить.
3. Развернуть стандартную конфигурацию (такой пункт в мастере установки) http://clientbase.ru/download/ (Важно: дистрибутив будет предыдущей версии для PHP 5.3, его предоставлю) в корень домена.
4. Добавить скрипт /cron.php в крон каждую минуту.
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