Установка на выделенный сервер php скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок173 просмотра

Есть сервер с Ubuntu, на нём есть php, mysql

Нужно:

1. Выставить права на запуск скриптов из папки www и правильно выставить владельца

2. Проверить требования конфигурации http://clientbase.ru/download/trebovaniya/ (php 5.3) Если чего-то не хватает доставить.

3. Развернуть стандартную конфигурацию (такой пункт в мастере установки) http://clientbase.ru/download/ (Важно: дистрибутив будет предыдущей версии для PHP 5.3, его предоставлю) в корень домена.

4. Добавить скрипт /cron.php в крон каждую минуту.

MySQLPHPUbuntu
11 лет назад
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и качественно справился с задачей, спасибо!
Порядочный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется удаленный программист

    $10000

    В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax ...

    AJAXCodeIgniterJavaScriptJoomlaMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система отзывов для встраивания в MODX

    Создание несложной системы отзывов на PHP для встраивания в MODX (тотальная интеграция НЕ нужна,просто вывод отзывов на страницу сайта через PHP, админка пусть отдельно будет) Подробное четкое ТЗ прилагается. Просьба в заявках сообщать ...

    MODXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новые карты

    Требуется в текущей карте с текущими объектами (http://www.xn--80ahnhigf1ajj.com/?maps&amp;id=2) реализовать возможность: - отображения квартир по параметру "комнат" - 1ком. и/или 2комн. и/или 3 комн.; выбор нужной "комнатности" осуществляется галочкой (сейчас выводятся просто все имеющиеся квартиры); ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и поставить на cms сайт-каталог

    $100

    Есть сайт-каталог, без корзины. Существующий сайт - http://orfeymusic.ru/. Новый дизайн в приложении. Нужно сверстать и поставить на любую удобную cms. Так же все формы должны быть рабочими (заказ обратного звонка, консультация) с ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеочат на Клиент-Клиент (без сервера)

    Требуется сделать видеочат, где клиенты перегоняют трафик между собой без участия сервера. Сайт есть. нужен только скрипт. Желательно WebRTC с использованием stun серверов. Вид видеочата: http://img194.imageshack.us/img194/2649/kpj5.jpg Логотип прописывается ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать формы захвата на landing page

    $30

    Два одинаковых сайта продажи елок, один искусственых, один настоящих. Есть формы захвата обратный звонок, 12 разных елок со словом заказать и 3 горизонтальных формы. На сайтах уже сделанные всплывающие окна и кнопки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка кода для модуля DLE

    Ситуация следующая: заказывал человеку написать код для сайта на DLE. Работу он сделал, но криво и сейчас благополучно игнорирует меня. Ему нужно было доработать существующий модуль System Point. Этот модуль позволяет пользователям зарабатывать поинты, добавляя ...

    DLEPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист

    $5000

    Представьте себе работу, в которой каждый ее аспект (график, место работы, оплата труда, выходные и их количество и.т.д) можно обсуждать, делая их максимально комфортными для себя. Наша компания не является студией ...

    GitJavaScriptLinuxPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование плагина Ninja Popups

    Цель была такова: ограничить список людей, которые заходят на сайт, до тех, кто имеет специальный код, который им был назван (то есть Vip-персонам), и чтобы ограничение было в виде окна попапс. Я нашел плагин Ninja ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад