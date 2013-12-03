Здравствуйте! Необходимо дописать систему под возможность добавления к товарам mp3 файла. От вас сроки и стоимость работ. Оплата удобным для вас способом.
Программист
Представьте себе работу, в которой каждый ее аспект (график, место работы, оплата труда, выходные и их количество и.т.д) можно обсуждать, делая их максимально комфортными для себя.
Наша компания не является студией или It компанией, а это значит, что мы не зависим от количества заказов, поэтому у нас нет авральных «декабрей» и нерабочих «январей».
Мы ищем человека, терпеливого к чужому коду, желающего изучать
новое и не стоять на месте, готового самостоятельно принимать решения и
решать произвольные задачи.
У нас достаточно сложный, интересный, а главное успешно работающий проект.
Поэтому, нам важно, что бы Вы не только смогли его поддерживать, но и заниматься его развитием.
Необходимый набор знаний.
- программировании на PHP и JavaScript
- отличать замыкание от анонимной функции
- отличать git merge от git rebase
- отличать интерфейс от трейта
- различать GROUP BY и DISTINCT
- отличать REST от JSONP
Та же Вы должны уметь работать в Unix/Linux окружении, знать
скриптовые языки, такие как bash.
Ищем сотрудника в штат!
Заявки фрилансеров
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