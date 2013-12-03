Программист

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки189 просмотров

Представьте себе работу, в которой каждый ее аспект (график, место работы, оплата труда, выходные и их количество и.т.д) можно обсуждать, делая их максимально комфортными для себя.

Наша компания не является студией или It компанией, а это значит, что мы не зависим от количества заказов, поэтому у нас нет авральных «декабрей» и нерабочих «январей».

Мы ищем человека, терпеливого к чужому коду, желающего изучать

новое и не стоять на месте, готового самостоятельно принимать решения и

решать произвольные задачи.

У нас достаточно сложный, интересный, а главное успешно работающий проект.

Поэтому, нам важно, что бы Вы не только смогли его поддерживать, но и заниматься его развитием.

Необходимый набор знаний.

- программировании на PHP и JavaScript

- отличать замыкание от анонимной функции

- отличать git merge от git rebase

- отличать интерфейс от трейта

- различать GROUP BY и DISTINCT

- отличать REST от JSONP

Та же Вы должны уметь работать в Unix/Linux окружении, знать

скриптовые языки, такие как bash.

Ищем сотрудника в штат!

GitJavaScriptLinuxPHP
11 лет назад
jstart
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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