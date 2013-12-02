Редактирование плагина Ninja Popups

Цель была такова: ограничить список людей, которые заходят на сайт, до тех, кто имеет специальный код, который им был назван (то есть Vip-персонам), и чтобы ограничение было в виде окна попапс. Я нашел плагин Ninja Popups, который при входе на сайт выкидывает окошко, которое блокирует вход на сайт. Проблема в том, что после ввода ЛЮБЫХ данных окно закрывается. Нужно сделать так, чтобы вход осуществлялся лишь при вводе определенного кода.