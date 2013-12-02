Сайт сделан на чистом php, нет ни каких шаблонизаторов и прочего. Нужно сделать личный кабинет. Он будет стоять из нескольких шагов, на данный момент нужно сделать первый шаг. Модуль Регистрация. ...
Создание скрипта для игры на бирже криптовалют
Нужен бот для игры на бирже.
Биржа отдаёт все данные по API.
Требуется, согласно правилам, выбрать нужную валютную пару и сделать ставку.
Правила для трейдинга прописываются в отдельном файле.
Пользовательский интерфейс не требуется.
Речь не о скальпинге, так что скорость работы не критична, PHP в качестве языка вполне подойдёт
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