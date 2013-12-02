На полчаса нужен человек, который разбирается в codeigniter. Задачки простые. Оплата 500 рублей. Указывайте скайп.
Доделать сайт на (CMS bitrix)
Требуются доделки для сайта postelsatin.ru/:
1) Сейчас при заказе через корзину при доставке курьером не спрашивается адрес и дата доставки. Надо сделать, чтобы спрашивалось как при доставке "Почтой России". И поле АДРЕС было обязательным для заполнения.
2) Левое меню сейчас едет вместе с прокруткой. Надо сделать так, чтобы двигались вниз только телефон, 2 ссылки, корзина и кнопка "Вверх"
3) Не работает отправка писем при заказе. Нужно починить. То есть при оформлении заказа письмо должно уходить на админские почты и на почту клиенту.
4) Неправильно отображаются некоторые фотографии на карточках товаров www.postelsatin.ru/kollek... – надо сделать, чтобы они вытягивались по ширине, а не добавлялся кусок
следующей фотографии
5) Необходимо сделать внутри карточки товара выбор размера постельного белья. То есть, попадаю на страницу www.postelsatin.ru/kollek... с помощью откидного меню
определяю, какой размер белья мне нужен. По умолчанию стоит всегда 1.5-спальный. Если выбрать, например, 2-спальный, то цена изменяется на соответствующую.
6) Добавить поиск на сайт в левое меню. Сделать так, чтобы искалось по названию товара, категории и по артикулу. Поиск поместить между корзиной заказа и остальным меню
Заявки фрилансеров
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