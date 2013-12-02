Доделать сайт на (CMS bitrix)

Требуются доделки для сайта postelsatin.ru/:

1) Сейчас при заказе через корзину при доставке курьером не спрашивается адрес и дата доставки. Надо сделать, чтобы спрашивалось как при доставке "Почтой России". И поле АДРЕС было обязательным для заполнения.

2) Левое меню сейчас едет вместе с прокруткой. Надо сделать так, чтобы двигались вниз только телефон, 2 ссылки, корзина и кнопка "Вверх"

3) Не работает отправка писем при заказе. Нужно починить. То есть при оформлении заказа письмо должно уходить на админские почты и на почту клиенту.

4) Неправильно отображаются некоторые фотографии на карточках товаров www.postelsatin.ru/kollek... – надо сделать, чтобы они вытягивались по ширине, а не добавлялся кусок

следующей фотографии

5) Необходимо сделать внутри карточки товара выбор размера постельного белья. То есть, попадаю на страницу www.postelsatin.ru/kollek... с помощью откидного меню

определяю, какой размер белья мне нужен. По умолчанию стоит всегда 1.5-спальный. Если выбрать, например, 2-спальный, то цена изменяется на соответствующую.

6) Добавить поиск на сайт в левое меню. Сделать так, чтобы искалось по названию товара, категории и по артикулу. Поиск поместить между корзиной заказа и остальным меню