Помощь CodeIgniter программиста

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки103 просмотра

На полчаса нужен человек, который разбирается в codeigniter. Задачки простые. Оплата 500 рублей. Указывайте скайп.

CodeIgniter
11 лет назад
Web-technolog
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров