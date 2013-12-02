Требуется создание партнерки. Есть площадка написанная на YII для нее нужно создать приложение или дописать прогу которая будет учитывать переходы с моего сайта на сайт партнера и регистрировать суммы покупок. Вообщем кто знаком с партнерками ...
Скрипт для обновления инет магазина
Добрый день. Есть инет магазин на движке cs-cart http://a-savida.kiev.ua , но поскольку поставщик в корне поменял исходный прайс, обновление стало не возможным. Есть файл XML от поставщика.
Собственно сама задача: организовать обновление сайта через хмл файл.
Ваши предложения и цены.
Спасибо
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