Консультация (или исправление ошибки) по MAGENTO

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Добрый день.

Возможно, удастся ограничиться лишь консультацией (которая будет оплачена), исправление ошибки после установки модуля. В прикрепленном файле описание проблемы/задачи.

Возможно дальнейшее сопровождение проекта

Magento
11 лет назад
Anufriz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров