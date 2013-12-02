Сделать парсер на Python

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Закрыт2 заявки176 просмотров

http://72.ru/job/ нужно чтобы сохранял имя, телефон и e-mail из резюме в mysql.

Также посоветуйте для него хостинг.

MySQLPython
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров