Доработка WP - шаблона и админки

Исходные данные:

1. Есть WP сайт + установлен коммерческий шаблон.

2. В нем при помощи выборок (таксономий WP) реализована фильтрация статей. По сути аналогично страницам тегов или категориям WP.

Что интересует:

1. Небольшая доработка этой страницы. Сейчас есть заголовок с описанием + ниже идет список анонсов статей.

Необходимо дополнительное описание категории, после блока анонсов статей + 2 блока в сайдбаре (уникальные для каждой выборки-категории). Текст для всех блоков задаем через админку WP.

2. Чтобы было понятно где и что, в файле приложения разметка страницы, блоки которые надо добавить отмечены синим.

Что такое таксономии, вот тут описано - http://indysite.ru/manuals/taxonomies-of-wordpress/