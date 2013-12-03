Доработка WP - шаблона и админки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Исходные данные:

1. Есть WP сайт + установлен коммерческий шаблон.

2. В нем при помощи выборок (таксономий WP) реализована фильтрация статей. По сути аналогично страницам тегов или категориям WP.

Что интересует:

1. Небольшая доработка этой страницы. Сейчас есть заголовок с описанием + ниже идет список анонсов статей.

Необходимо дополнительное описание категории, после блока анонсов статей + 2 блока в сайдбаре (уникальные для каждой выборки-категории). Текст для всех блоков задаем через админку WP.

2. Чтобы было понятно где и что, в файле приложения разметка страницы, блоки которые надо добавить отмечены синим.

Что такое таксономии, вот тут описано - http://indysite.ru/manuals/taxonomies-of-wordpress/

WordPress
11 лет назад
ensis
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$50
1 день
Все было сделано в лучшем виде, всего за пару часов. Теперь знаем к кому обратиться в дальнейшем по любым вопросам c Wordpress.
Антон - хороший заказчик, с оплатой никаких проблем. С ТЗ - все понятно и на доступном языке. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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