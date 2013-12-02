На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Внедрение сервисов Av-desk
Необходимо реализовать скрипт для ЛК, с дальнейшим интегрированием в биллинг (billing.pro).
Следует обрабатывать запросы от сервисов Dr.Web, Api-банковких систем итп.
Полное ТЗ, оплата и сроки реализации в личку.
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