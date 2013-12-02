Внедрение сервисов Av-desk

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо реализовать скрипт для ЛК, с дальнейшим интегрированием в биллинг (billing.pro).

Следует обрабатывать запросы от сервисов Dr.Web, Api-банковких систем итп.

Полное ТЗ, оплата и сроки реализации в личку.

11 лет назад
komtelecom
Артур 
73 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров