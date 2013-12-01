На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Наполнение шаблона сайта, доработка под ключ
Есть сайт созданный фирмой megagroup . Нужна доработка его, вставить тексты и ШТМЛ коды, картинки, ваш копирайтин, изменить заголовки, мметатеги и т.д. Адрес сайта http://traveltr.ru/.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный программист, который имеет хорошие, практические знания php, mysql, и возможно java Суть в том что имеются ошибки в базе данных, нужно написать обработчики таблиц базы данных которые бы исправляли ошибки. Такие себе ...Закрыт11 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры! Есть макет главной страницы в формате PSD (прилагаю). На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3. Примечания: 1. В течение 2 дней также предоставлю ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В поисках наилучших исполнителей или команды исполнителей для работы над фронтендом высоконагруженного сайта биржи валют. От вас в отзыве: Возраст, Далее по важности: знание языков программирования (подробнее), ajax, java script; HTTP, ...Закрыт11 лет назад
Сайт http://автодиспетчер.рф/ после смены нескольких системных паролей сайт упал. Поднять сайт.Завершен11 лет назад
- $50
Есть уже готовое приложение (вк) - http://vk.com/app1994441 Нужно создать уникальный дизайн для приложения + добавить функцию "фото битвы" где происходит выбор между двомя фотографиями которая лучше.Закрыт11 лет назад
- $50
При загрузки xls через експорт/импорт любой версии выдает ошибку vitalii-tie - это admin An appropriate representation of the requested resource /vitalii-tie/index.php could not be found on this server. Additionally, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20Завершен11 лет назад
Требуется сверстать одностраничный сайт-лендинг. На лендинге присутствует следующий функционал: 1) Embeded video 2) Карусель-галерея со скриншотами 3) Форма для сборки имейлов. При подтверждении (заполнение формы и нажатии кнопки) ...Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо перенести пару сайтов с хостинга на хостинг. Есть ftp и все. Доступа к мусскулу нет, нужно выгрузить бд (доступы в конфиге скриптов к мускулу прописаны)Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад