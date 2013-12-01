Наполнение шаблона сайта, доработка под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Есть сайт созданный фирмой megagroup . Нужна доработка его, вставить тексты и ШТМЛ коды, картинки, ваш копирайтин, изменить заголовки, мметатеги и т.д. Адрес сайта http://traveltr.ru/.

11 лет назад
traveltour
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров