Перенести сайт с хостинга на хостинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок159 просмотров

Необходимо перенести пару сайтов с хостинга на хостинг. Есть ftp и все. Доступа к мусскулу нет, нужно выгрузить бд (доступы в конфиге скриптов к мускулу прописаны)

11 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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