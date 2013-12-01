Нужна форма загрузки фотографий на фотосайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок174 просмотра

Здравствуйте. Смысл проекта в том, что на сайт, деятельность которого направлена на печать фотографий через интернет (клиент заливает фото нам на сервер, мы доставляем заказ курьером), необходимо сделать форму загрузки, через которую клиент и будет заливать фото к нам на сервер. Подробности как должна выглядеть форма вышлю в ТЗ. Еще такой момент, форма нужна срочна, срок 2 дня. Пишите цены и сможете ли уложиться в срок. Сайт на движке ВамШоп

11 лет назад
irinairinina
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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