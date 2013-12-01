Парсер новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Требуется разработать парсер новостей к действующему новостному сайту который должен:

1. Собирать новости с более чем 150 источников

2. Уметь распределять новости по городам

3. Используя алгоритм шинглов выводить только одну новость размещенную на нескольких источниках, предлагая ссылки в этой новости к другим источникам.

11 лет назад
varavan
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров