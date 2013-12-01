Программист со знанием CMS

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Закрыт1 заявка159 просмотров

В веб студию WebMasterOK требуется программист со знанием CMS:

- WordPress;

- OpenCart;

- Битркс;

Так же желание работы в команде.

OpencartWordPress
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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