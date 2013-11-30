Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок259 просмотров

Необходим сайт.Желательно на Drupal. Если он не подходит для моих требований-разубедите меня!

Дизайн уже есть.

Сайт должен иметь следующий функционал;

-прикрепление фото/видео

-регистрация пользователей

-написание и добавление новых статей/тем/разделов

-форум

-возможность добавлять комментарии к фото/видео/статьям

-вести рейтинг статей/пользователей согласно простым параметрам(посещение, активность и т.д.)

-связь с контактом, твитером и т.д.

Нужен ответственный человек, который полностью проникнется идеей. При хорошей работе возможно дальнейшее сотрудничество.

Drupal
11 лет назад
LDL_
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров