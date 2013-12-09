- Спроектировать базу данных. - Написать на PHP или Python набор скриптов, которые будут представлять интерфейс к ней. То есть, скрипты должны принимать в себя какие-то данные, осуществлять запрос к БД, и возвращать ...
Плагин WP для добавления ключей
Здравствуйте.
В редакторе WordPress нужно дополнительное поле в которое можно прописать ключи и они по API добавляются в сервис проверки позиций topvisor.ru.
Руководство по API - http://topvisor.ru/api/
Цена, сроки.
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