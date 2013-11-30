Копия сайта

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Требуется скопировать сайт misfitwearables.com/ 1 в 1, положить на админку, в том числе раздел магазина. В откликах ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену и сроки выполнения проекта. Доступа к их сайту нет, сразу предупреждаю.

Так же указывайте ЦМС, на которой предлагаете выполнение проекта.

11 лет назад
WOWEWE
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров