Доброго дня. Необходимо: что бы скрипт «дёргал» (или по порядку брал) текст комментариев из html или txt файла где они (комментарии) ранее «забиты», и выводил как живые комментарии с текущим временем и датой. ...
Копия сайта
Требуется скопировать сайт misfitwearables.com/ 1 в 1, положить на админку, в том числе раздел магазина. В откликах ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену и сроки выполнения проекта. Доступа к их сайту нет, сразу предупреждаю.
Так же указывайте ЦМС, на которой предлагаете выполнение проекта.
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