Копия сайта

Требуется скопировать сайт misfitwearables.com/ 1 в 1, положить на админку, в том числе раздел магазина. В откликах ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену и сроки выполнения проекта. Доступа к их сайту нет, сразу предупреждаю.

Так же указывайте ЦМС, на которой предлагаете выполнение проекта.