Сайт ASP.NET, восстановить работоспособность

Хостинг сайта скончался, но есть бэкап файлов и БД.

Задача: развернуть этот бэкап на другом хостинге - показать работоспособность сайта.

Возможно, как хостинг подойдет 1gb - именно оттуда остался бэкап.

После 1gb был еще один хостинг - вот он и не работает больше.

Либо parking.ru/shared/win/ или другой крупный win-хостинг.

Далее я пропишу DNS этого хостинга, чтобы сайт открывался по доменному имени.

Вы передаете данные от хостинга, получаете оплату.

Ожидаю срок и цену.