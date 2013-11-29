Разработка внутренней части.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Требуется back-end программист. Необходимые навыки Ruby,Rails,PostgreSQL, JSON. Приветствуется знание heroku.

Для разработки внутренней части MVP аналогичного проекта www.millionagents.com/

сроки – оперативные, желательно успеть до 25 декабря, окончательная сдача 12 января.

Бюджет обсуждаем.Требуется непосредственный исполнитель, команды/студии просьба не беспокоить. Возможно долговременное сотрудничество.

PostgreSQLRuby
11 лет назад
ciper
Крип 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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