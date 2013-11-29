Шаблон HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок179 просмотров

Здравствуйте Уважаемые Профессионалы!

Проект - есть купленный в интернете, очень простой HTML шаблон.

Задача - превращение в такой же простой работающий сайт (доменное имя и хостинг не нужны)

Важно - БЫСТРО!

Спасибо

Жду предложений, пожалуйста, указывайте стоимость

HTML
11 лет назад
nikasvl
51 год
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров