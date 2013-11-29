Задача: Доделать сайт-визитку Клуба. Задания небольшие, несложные. Требования: Знание php, CSS и, желательно, JavaScript и движка WordPress. Культура кодирования, качество, ответственность, соблюдение оговоренных сроков. Условия: Сроки, ...
Шаблон HTML
Здравствуйте Уважаемые Профессионалы!
Проект - есть купленный в интернете, очень простой HTML шаблон.
Задача - превращение в такой же простой работающий сайт (доменное имя и хостинг не нужны)
Важно - БЫСТРО!
Спасибо
Жду предложений, пожалуйста, указывайте стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно доработать (точнее обучить) уже имеющийся парсер товаров фото описания и цены с microtron.ua Сейчас парсер берёт товар с сайта microtron.ua и запихивает товар ко мне на сайт (opencart) если товар уже у ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $70
Срочно требуется сделать верстку сайта + функционал на друпал. Страница которую нужно сделать прикреплена. Сроки 1 день.Закрыт11 лет назад
Простейший скрипт обработки XML Xml отправляет данные и их нужно обработать. Подробности в аське или скайпе Нужно сейчасВеб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен простейший самообновляемый модуль валют + погода, по примеру на сайте onkazan.ru Сейчас все это забито вручную, размещено в позиции модуля. Парсить погоду необходимо с Яндекса, как самого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать загрузку акционных товаров через YML формат в каталог Битрикса В ЛС сроки стоимость + рекомендации по улучшению решенияЗакрыт11 лет назад
Продолжить работу над разработкой партнерской системы на Google App Engine, Java. Основные функции: -импорт/экспорт данных (файлы, почта, xml, etc.) -интеграция со сторонними API -визуализация данныхВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать плагин для http://www.shop-script.ru 5-ой версии. Вкратце о плагине: На странице карточки товара нужно будет выводить ссылки на сертификаты, документацию, эксперименты. Тз в приложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Постоянное сотрудничество подразумевает занятость дней 15-20 в месяц для создания ряда сайтов. Первый будет- Подбор по легковым и грузовым автосервисам, автомойкам, шиномонтажам и пр. с определением точного местоположения пользователя и схемой проезды ...Закрыт11 лет назад
- $2500
В европейскую компанию на рефакторинг крупной социальной сети требуется профессиональный php-разработчик. Занятость постоянная, полный рабочий день. Работа удаленная. Требования: - Ответственность, надежность - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад