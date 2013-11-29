Нужно сделать парсер

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Закрыт8 заявок181 просмотр

Простейший скрипт обработки XML

Xml отправляет данные и их нужно обработать. Подробности в аське или скайпе

Нужно сейчас

11 лет назад
Razvosjaev
Артур 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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