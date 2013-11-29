Установить компонент для туров на joomla

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Добрый день. Есть сайт на joomla 2.5. Необходимо установить и настроить компонент для вывода туров, например Com-Property или аналогичные. При внесении тура чтобы были поля: краткое описание, полное, даты, цены, фото, прикрепить вордовский файл, а также чтобы на каждом туре была форма для бронирования. Необходимое условие - чтобы при установке компонента остались все старые урлы.

Joomla
11 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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