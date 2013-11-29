Разработка калькулятора КАСКО (Api)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки87 просмотров

Разработка калькулятора КАСКО с использованием API как на сайте:

http://www.insuri.ru/kasko/

Калькулятор нужен для сайта на joomla 3.0, работать должен в обычной и мобильной версиях сайта.

Уже имеется некоторая структура из php файлов (архив прикреплен) и привязка по Api к одному домену - частично форма работает, но нужно довести до ума.

Бюджет 5500-6000 руб.

JoomlaPHP
11 лет назад
puzz
55 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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