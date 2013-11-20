Требуется поставить видео flash на сайт срочно

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок68 просмотров

Нужно видео 1080x1920 вставить на сайт, чтобы были версии

1920x1080 i 720, БЕЗ потери качество во fleshe.

11 лет назад
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Марина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров