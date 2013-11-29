Создание простого онлайн-констуктора интерьеров

Требуется создать небольшой онлайн-конструктор интерьеров по примеру http://decorissimo.com/ - баннер на главной показывает какой функционал несёт в себе этот конструктор.

Подробнее:

Со стороны пользователя - выбирает рисунок, выбирает цвет и размер - получает визуальный пример этого рисунка уже в интерьере.

Со стороны администратора - возможность подгружать новые фотографии интерьеров и, собственно, сами рисунки.

Остальные детали тз при личном общении.