Создание простого онлайн-констуктора интерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок97 просмотров

Требуется создать небольшой онлайн-конструктор интерьеров по примеру http://decorissimo.com/ - баннер на главной показывает какой функционал несёт в себе этот конструктор.

Подробнее:

Со стороны пользователя - выбирает рисунок, выбирает цвет и размер - получает визуальный пример этого рисунка уже в интерьере.

Со стороны администратора - возможность подгружать новые фотографии интерьеров и, собственно, сами рисунки.

Остальные детали тз при личном общении.

11 лет назад
daftec
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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