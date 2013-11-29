Здравствуйте. На сайте (голый html) нужно добавить код, который бы работал так: пользователям, которые зарегестрированы в facebook или vkontakte при первом заходе на главную страницу сайта 1 раз показывается ...
Создание простого онлайн-констуктора интерьеров
Требуется создать небольшой онлайн-конструктор интерьеров по примеру http://decorissimo.com/ - баннер на главной показывает какой функционал несёт в себе этот конструктор.
Подробнее:
Со стороны пользователя - выбирает рисунок, выбирает цвет и размер - получает визуальный пример этого рисунка уже в интерьере.
Со стороны администратора - возможность подгружать новые фотографии интерьеров и, собственно, сами рисунки.
Остальные детали тз при личном общении.
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