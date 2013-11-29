Создание флеш-ролика из готовых фото

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок149 просмотров

Здравствуйте.

Нужно селать флеш-файл из 5 меняющихся изображений.

Все фото для работы дам вечером.

Оплата сразу.

Спасибо.

11 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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