Написать jQuery функцию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Есть функция - листалка бэкграундов.

Нужно чтобы при размере окна меньше 992px скрипт выключался (исчезал как будто его в помине не было= ) ), при размере окна больше 992px возвращался.

jQuery
11 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад