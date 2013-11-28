Программинг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

Необходимо выполнить программирование пяти заверстанных макетов.

Движок MODx.

Оплата после сдачи проекта.

Срок 3 дня.

MODX
11 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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