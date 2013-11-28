Разработка системы отзывов для существующего сайта

На существующий сайт, построенный на wordpress, необходимо добавить систему отзывов, что потребует следующих действий:

1.Разработать плагин wordpress, который обеспечивает функциональность системы отзывов

2.Изменить 2 страницы в шаблоне wordpress: список продуктов и страница продукта.

3. Добавить следующие элементы в шаблон:

- Блок «Статистика» в заголовке страницы – отображает количество продуктов и отзывов, которые содержатся на сайте

- Блок «Рейтинг Продукта» на странице продукта – отображает рейтинг продукта и количество отзывов о нем

- Блок «Отзывы» на странице продукта – отображает отзывы об этом продукте и содержит форму написания нового отзыва

- Блок «Top Rated Devices» в сайдбаре – три продукта с высшим рейтингом

- Блок «Latest Reviews» в сайдбаре – три последних отзыва

Система отзывов на сайте должна позволять посетителям оставлять отзывы о продуктах без регистрации на сайте.

В настоящее время сайтом используется индивидуальный шаблон wordpress, все данные о продуктах хранятся в отдельной mysql таблице.

Сайт англоязычный.

Требования к системе отзывов

1. Оформить в виде плагина wordpress с панелью администратора – список отзывов с фильтрацией по статусам, редактирование, написание новых.

2. Присвоить статусы отзывам: новый отзыв – “new”, прошедший модерацию и участвующий в рейтингах – “approved”

3. Все новые отзывы отправляются на модерацию со статусом «new» и не участвуют в рейтингах

4. Рейтинг продукта, рассчитанный на основе отзывов, хранится в поле «Rating» таблицы ep_products

Подробнее в ТЗ по запросу