Набирается команда специалистов под инновационный проект. Основное требование - желание работать и развиваться! Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п. Умения: - Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся ...
Разработка системы отзывов для существующего сайта
На существующий сайт, построенный на wordpress, необходимо добавить систему отзывов, что потребует следующих действий:
1.Разработать плагин wordpress, который обеспечивает функциональность системы отзывов
2.Изменить 2 страницы в шаблоне wordpress: список продуктов и страница продукта.
3. Добавить следующие элементы в шаблон:
- Блок «Статистика» в заголовке страницы – отображает количество продуктов и отзывов, которые содержатся на сайте
- Блок «Рейтинг Продукта» на странице продукта – отображает рейтинг продукта и количество отзывов о нем
- Блок «Отзывы» на странице продукта – отображает отзывы об этом продукте и содержит форму написания нового отзыва
- Блок «Top Rated Devices» в сайдбаре – три продукта с высшим рейтингом
- Блок «Latest Reviews» в сайдбаре – три последних отзыва
Система отзывов на сайте должна позволять посетителям оставлять отзывы о продуктах без регистрации на сайте.
В настоящее время сайтом используется индивидуальный шаблон wordpress, все данные о продуктах хранятся в отдельной mysql таблице.
Сайт англоязычный.
Требования к системе отзывов
1. Оформить в виде плагина wordpress с панелью администратора – список отзывов с фильтрацией по статусам, редактирование, написание новых.
2. Присвоить статусы отзывам: новый отзыв – “new”, прошедший модерацию и участвующий в рейтингах – “approved”
3. Все новые отзывы отправляются на модерацию со статусом «new» и не участвуют в рейтингах
4. Рейтинг продукта, рассчитанный на основе отзывов, хранится в поле «Rating» таблицы ep_products
Подробнее в ТЗ по запросу
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