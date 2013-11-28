Разработка системы отзывов для существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок151 просмотр

На существующий сайт, построенный на wordpress, необходимо добавить систему отзывов, что потребует следующих действий:

1.Разработать плагин wordpress, который обеспечивает функциональность системы отзывов

2.Изменить 2 страницы в шаблоне wordpress: список продуктов и страница продукта.

3. Добавить следующие элементы в шаблон:

- Блок «Статистика» в заголовке страницы – отображает количество продуктов и отзывов, которые содержатся на сайте

- Блок «Рейтинг Продукта» на странице продукта – отображает рейтинг продукта и количество отзывов о нем

- Блок «Отзывы» на странице продукта – отображает отзывы об этом продукте и содержит форму написания нового отзыва

- Блок «Top Rated Devices» в сайдбаре – три продукта с высшим рейтингом

- Блок «Latest Reviews» в сайдбаре – три последних отзыва

Система отзывов на сайте должна позволять посетителям оставлять отзывы о продуктах без регистрации на сайте.

В настоящее время сайтом используется индивидуальный шаблон wordpress, все данные о продуктах хранятся в отдельной mysql таблице.

Сайт англоязычный.

Требования к системе отзывов

1. Оформить в виде плагина wordpress с панелью администратора – список отзывов с фильтрацией по статусам, редактирование, написание новых.

2. Присвоить статусы отзывам: новый отзыв – “new”, прошедший модерацию и участвующий в рейтингах – “approved”

3. Все новые отзывы отправляются на модерацию со статусом «new» и не участвуют в рейтингах

4. Рейтинг продукта, рассчитанный на основе отзывов, хранится в поле «Rating» таблицы ep_products

Подробнее в ТЗ по запросу

MySQLWordPress
11 лет назад
zackchopper
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вебмастер (удаленно)

    Набирается команда специалистов под инновационный проект. Основное требование - желание работать и развиваться! Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п. Умения: - Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPSQL
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт CSV файла в базу

    Суть очень проста. Есть база данных MySQL с таблицами. В одну из этих таблиц нужно постоянно импортировать данные из CSV файла. Для этого нужно сделать веб-форму, в которой будет кнопка "выбрать файл" и кнопка ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка онлайн-платформы

    Нужен человек для разработки проекта онлайн-платформы. Необходимы знания Ruby on Rails + PostgreSQL, опыт работы с git, способность загрузить приложение на сервер например heroku или amazon cloud, начальный/малый опыт с android developmnet kit + знания ...

    AndroidGitJavaPostgreSQLRuby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разобраться с системой Image CMS и наполнить сайт

    $250

    Куплена лицензния Image CMS Shop ( есть подробная инструкция http://wiki.imagecms.net/, которую нужно изучить). Нужно разобраться в админке, прочитав и изучив инструкцию , создать категории товаров ( с уникальными описаниями) по шаблону, который будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка приложения для facebook

    Ищу флеш-программиста на AS3 для доработки приложения для facebook https://apps.facebook.com/hraniteldoma ТЗ : https://www.icloud.com/iw/#pages/BALSOIqYFVKTplsTBWaBhA6khCPdqxx2a3WE/%D0%A2%D0%97_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 Серверную часть делает другой программист. Скидывайте ссылки на портфолио!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO доработка движка WA Shop-Script 4

    $100

    После SEO аудита потребовалось сделать доработку движка сайта. Если перейти на несуществующую страницу http://www.xxx.ru/category/cat_name/123123 то сайт выдает содержимое страницы http://www.xxx.ru/category/cat_name/ и ответ сервера 200 ОК. Необходимо исправить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка J2.5 + Joomshopping

    ТЗ: В аттаче. Сайт рабочий, поэтому нужно будет помочь с переносом с "тестовой площадки" на рабочую, чтобы не стереть новые заказы. Оплата: - рублями по факту

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Форма обратной связи

    Требуется специалист по друпалу. Интересует сколько будет стоить добавить форму обратной связи из 5-ти поле на друпаловский сайт! Просим сразу указывать стоимость работы для оценки!

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад